Небо под контролем: в Карелии формируют мобильные группы для отражения атак Дронов
В Карелии формируют мобильные группы для отражения атак Дронов
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил о создании мобильных огневых групп (МОГ) для защиты ключевой инфраструктуры и промышленных объектов от воздушных угроз. Набирать в них будут местных жителей на контрактной основе без отправки в зону СВО, пишет Интерфакс.
Назначение групп и условия службы
Решение о формировании подразделений было принято на заседании регионального штаба по противодействию угрозам БПЛА. Главная задача мобильных групп — закрыть небо над промпредприятиями и стратегическими объектами региона.
- Требования к кандидатам: Вступить в мобильные огневые группы могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, обратившись в военкомат по месту жительства.
- Сохранение основной работы: Служба проходит по контракту с Минобороны РФ, при этом участники сохраняют свое основное рабочее место и среднюю заработную плату, а также получают дополнительное денежное вознаграждение.
- Локация службы: Участники МОГ не направляются в зону проведения СВО — их дежурство и служба будут проходить исключительно на территории Карелии.