Келлог посоветовал Украине показать «серьезный настрой» в преддверии переговоров с РФ

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала ABC News рассказал, что посоветовал киевскому режиму не отказываться от переговоров с РФ.

Спецпосланник отметил, что встретился с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. По его словам, Умеров возглавит делегацию, которая прибудет в Стамбул для продолжения обсуждения возможности решить вооруженный конфликт мирным способом. Американский дипломат призвал главу Минобороны Украины демонстрировать свою готовность прибыть на встречу.

«Я всегда предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь», — сказал Келлог в эфире телеканала ABC News.

По данным спецпосланника, глава украинской делегации еще не ознакомился с меморандумом, который подготовила Россия.

По информации ТАСС, ранее украинская сторона заявила, что откажется от переговоров. Такое развитие событий возможно, если до встречи представители украинской делегации не смогут ознакомиться с российским проектом о результатах завершения спецоперации. Спецпосланник США отметил, что некоторые пункты меморандума потребуют обсуждения. Кит Келлог отметил, что делать выводы можно будет после встречи делегаций, которая запланирована на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что США не станут отправлять делегацию в Стамбул для участия в переговорах России и Украины.