Кемеровчан испугал летающий по городу огромный воздушный шар

Жители Кемерова обнаружили на территории одной из школ огромный воздушный шар. В соцсетях люди написали, что видели странный объект в разных районах города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Люди удивились появлению шара. Им было неясно, готовится ли воздушный объект к взлету или только приземлился. Сибдепо обратилась в Управление образования города. Выяснилось, что воздушный шар — это аксессуар для фотосессии. Шар больших размеров не способен летать, но он настоящий. Его определенным способом передвигают по городу от здания одного учебного заведения к другому.

Шар выполняет роль фотозоны. Желающие горожане могут сделать с ним памятное фото. Инициатором и организатором выступил местный предприниматель.

«Утром шар был на территории седьмой школы, сейчас транспортируется на территорию Лесной Поляны, где также будет выполнять роль фотозоны», — сказал собеседник издания.

Позже собеседник сообщил, что в связи с изменениями погодных условий в пятницу, 6 сентября, было решено сдуть шар. Как только в Кемерове будет безветренно и тепло, шар снова развернут. Судя по фото, предоставленным Сибдепо, объект привлек внимание школьников. Шар примерно в шесть раз выше здания учебного заведения.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья напомнили о вреде шариков и фонариков для экологии.