Кемеровчане остались без горячей воды после гидравлических испытаний

В Кемерово проходили гидравлические испытания, по завершении которых у некоторых жителей не восстановилась подача горячей воды, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, с 20 мая в городе проходит масштабная проверка состояния труб. Специалисты выявляют места, где необходимо провести ремонтные работы. Подобные меры — первый этап проверки. Предполагалось, что 2 июня горячая вода снова будет поступать в квартиры горожан. По словам местных жителей, в некоторых квартирах водоснабжение восстановлено не было.

В правлении жилищно-коммунального хозяйства Кемерово во время пресс-тура по реконструкции электросетей корреспонденту Сибдепо пояснили, что восстановление водоснабжения — это не быстрый процесс. Специалисты привели в пример особенности работы энергетиков — электроэнергию можно восстановить быстро. Однако для подключения воды необходимо в первую очередь перекрывать клапаны.

«Сейчас достаточно большой объем гидравлических испытаний, но чем раньше мы выявим и исправим повреждения, тем легче все будет дальше», — информацией с корреспондентом Сибдепо поделились в правлении жилищно-коммунального хозяйства Кемерово.

Ранее эксперт Склянчук назвал причины необходимости отключения горячей воды.