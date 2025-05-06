Эксперт Склянчук назвал причины необходимости отключения горячей воды

По словам эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, горячую воду ежегодно в летний сезон отключают для того, чтобы не было аварий, чтобы сократить риск прорыва труб в отопительный зимний период. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что при отключении воды в домах делаются гидравлические испытания: под большим напором и там, где трубы прорываются, происходит авария, туда выезжают ремонтные бригады и устраняют протечки.

По мнению эксперта, если расширить число ремонтных бригад, то можно уменьшить время отключения горячей воды. Тем не менее чаще всего аварии могут случиться довольно серьезные или их может быть большой объем, в связи с чем периоды отключения горячей воды могут растянуться.

Он подчеркнул, что в будущем естественным способом, когда станет сокращаться износ сетей и расти их надежность, отключение горячей воды будет все меньше и меньше и в какой-то момент воду перестанут отключать вовсе.

Ранее депутат Колунов заявил, что преждевременное отключение отопления может вызвать аварию.