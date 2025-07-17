Кемеровчане пожаловались на длительное ожидание переключения светофоров

После реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев в Кемерово водители и пешеходы столкнулись с проблемой длительного ожидания переключения сигнала светофора, что приводит к неудобствам и пробкам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, горожане вынуждены ожидать одну минуту, пока переключится светофор. Согласно данным «2ГИС», на данном участке установлено 33 светофора. Шестиполосная дорога, которую открыли полгода назад, востребована среди горожан. Корреспондент решил лично проверить, насколько обоснованы жалобы кемеровчан.

По мнению журналиста, ожидание переключения сигнала кажется вечностью. Однако людей не собирается много возле светофора. Корреспондент предположил, что многие предпочитают пользоваться общественным транспортом. Возле светофора в ожидании стоит около четырех автомобилей. Корреспондент считает, что длительное переключение приводит к небольшим пробкам.

«Тут проблема не только на одном перекрестке у Знаменского собора, движение по всей улице тормозит, что раньше, что сейчас», — рассказал «Сибдепо» Алексей, который часто проезжает по улице с новыми светофорами.

Корреспондент рассказал, что стоимость пользования электросамокатом за одну минуту составляет от 6 до 8,5 руб. в зависимости от выбранного сервиса. Проезд по улице обойдется в большую общую сумму, если на каждом светофоре стоять по минуте. В мэрии проинформировали, что режим работы светофоров можно откорректировать.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 10 светофоров на региональных дорогах оборудовали адаптивной системой.