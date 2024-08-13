Кемеровчанка прославилась на весь город из-за красивых цветов на балконе

Кемеровчанка Елена Князева создала на своем балконе красивый уголок из цветов, чем прославилась на весь город, сообщил sibdepo.ru.

В квартире кемеровчанки растет более 100 видов различных растений, часть из которых женщина разместила на своем балконе. Она красиво расставила горшки разных цветов. Многие растения цветут. Проходя по улице, невозможно не заметить живой уголок в ее доме. Горожане стали обращать внимание. Люди признаются, что цветы вызывают улыбку и поднимают настроение. Постепенно женщина прославилась на весь город.

С любительницей комнатных растений связалась местная администрация. Елена призналась, что не бывает ни одного дня, чтобы она не уделяла внимание растениям. Каждый цветок требует индивидуального подхода: один надо пересадить, другой полить, а третий — удобрить.

«Главное – любить цветы. Если цветы будете любить, то всегда все найдется – и время, и место», — считает Елена.

Женщина поделилась фото с администрацией. Многие растения сейчас находятся в активной стадии цветения. Уход за ними кемеровчанка назвала приятными хлопотами, которые приносят ей удовольствие.

Ранее сообщалось, что биолог Лялина перечислила опасности комнатных растений.