Биолог Лялина перечислила опасности комнатных растений

По словам биолога Ирины Лялиной, цветы создают дома уют, однако ряд комнатных растений может быть опасным для организма в связи с токсичными веществами, содержащимися в их соке, листьях или цветах. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что наиболее вредными растениями являются диффенбахия, сок которой может вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек, филодендрон и алоказия, содержащие оксалат кальция, способный вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, сок кротона также может привести к раздражению кожи и глаз.

По мнению эксперта, ожоги кожи и раздражение слизистых оболочек вызывает молочай, кактус может поранить, а также его сок весьма токсичен для животных.

Она добавила, что среди наиболее полезных комнатных растений можно выделить известное всем алоэ вера, а также сансевиерия и хлорофитум, очищающие воздух, и фитонциды герани, которые уничтожают болезнетворные вирусы и бактерии, а запах растения отгоняет мух и комаров.