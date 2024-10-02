Кемеровчанка рассказала, как справилась с параличом и воспитала 12 детей

В Кузбассе Год семьи завершается социально-значимым проектом «Преображение», в рамках которого многодетные мамы рассказывают о своей семье и становятся примером для подражания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Одна из участниц проекта — Екатерина Тимофеева, мама 12 детей.

Организатор проекта Ольга рассказала, что рождение детей пугает некоторые семьи. Конечно, многодетные мамы встречаются с проблемами, но получают намного больше радостных эмоций. В рамках проекта женщин учат правильно распределять время и радоваться каждой проведенной с ребенком минутой. Ольга — мама четверых детей.

Участница проекта Екатерина Тимофеева пережила многое. Накануне рождения второго ребенка погиб ее супруг. В 28 лет женщину парализовало. В прошлом остались преждевременные роды одного из детей и диагноз ДЦП, обнаружение неоперабельной опухоли головного мозга у старшего сына и инвалидность дочери после хирургического вмешательства.

После множества неудач Екатерина обрела женское счастье. С возлюбленным они приняли в семью еще четырех детей. Совместно развивают бизнес. Пережить все сложности женщина смогла благодаря вере в Бога и любви к своим детям.

«Полная парализация. Врачи давали неутешительные диагнозы. Я верю в Бога и вера придает мне сил в самые сложные дни. Я лежала полностью обездвиженная и молилась. Боялась не за себя, а за судьбу своих детей… Из больницы я вышла совершенно другим человеком», — рассказала Екатерина.

Ранее сообщалось, что победителя программы «Мама-предприниматель» определили в Московской области.