Кемеровчанка узнала из соцсетей, что ее сын вылез на край окна

Кемеровчанка увидела в соцсетях ролик, как маленький ребенок встал на окно и ходил по краю подоконника, периодически выглядывая на улицу. В мальчике она узнала своего сына, чему была очень удивлена, сообщил sibdepo.ru.

В полиции Кузбасса обратили внимание на тот факт, что очевидцы снимали происходящее на видео, но никто из прохожих не позвонил сотрудникам правоохранительных органов. Видео выложили в интернет. Правоохранители связались с женщиной. Очевидцы сообщили в соцсетях, что квартира расположена на третьем этаже. Инцидент произошел вечером 27 августа.

Выяснилось, что в момент опасной игры восьмилетнего сына женщина находилась дома. В семье ответственно относятся к мерам безопасности: с окон сняты ручки, а сына стараются не оставлять без присмотра. В тот день мама ребенка отвлеклась на домашние дела. Кемеровчанин открыл окно и вышел на карниз.

«О том, что ее сын находился в опасной ситуации, женщина узнала из соцсетей и от сотрудников полиции», — отметили в полиции Кузбасса.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с мамой и ее сыном. В отношении женщины составлен административный протокол. В полиции обратились ко всем гражданам с просьбой быть бдительными по отношению к несовершеннолетним. В случае подобных ситуаций важно не оставаться равнодушными и звонить в дежурную часть.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске рабочие спасли малыша, который мог выпасть из окна.