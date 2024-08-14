В Нижневартовске рабочие спасли малыша, который мог выпасть из окна

В Нижневартовске работники ремонтной организации спасли ребенка, который мог выпасть из окна восьмого этажа, сообщил muksun.fm.

Пользователи соцсетей опубликовали видео. Маленький ребенок залез на подоконник и выглядывал из открытого окна квартиры. Очевидцы просили малыша вернуться в комнату, но он не реагировал на замечания. В какой-то момент ребенок выбросил из окна плед.

Свидетелями инцидента также стали рабочие, которые выполняли ремонтные работы во дворе. Соседи впустили в свою квартиру одного из специалистов. Мужчина привязал веревку и спустился по ней к малышу. Это позволило обезопасить ребенка до приезда спасателей.

Корреспонденту Muksun.fm в ГУ МВД по ХМАО подтвердили информацию. Инцидент произошел во вторник, 13 августа. Ребенок находился в квартире один.

Ранее сообщалось, что в Калининграде маленький ребенок выжил после падения из окна пятиэтажки.