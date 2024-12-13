Кемеровчанка заплатит штраф за пост о рейдерском захвате со стороны администрации города

В пресс-службе полиции Кузбасса проинформировали, что жительнице Кемерова суд назначил штраф в размере 15 тыс. руб. за выложенный в соцсети пост с фейковой информацией, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что в полицию обратился представитель городской администрации. Он сообщил, что в одной из соцсетей появился пост с недостоверной информацией. Так, его автор написал о рейдерском захвате в зоне реновации.

Со слов неизвестного атора поста, во время проведения работ человек упал в яму. В зоне реновации начался пожар. В сообщении было указано, что представители администрации отказываются вести диалог с людьми. На месте есть погибшие граждане, а одному из людей трактором переехало ноги.

Администрация оставила комментарий под данным постом, в котором опровергла опубликованную информацию. В полиции начали разбираться в ситуации. Сотрудники установили личность автора поста. Им оказалась 43-летняя местная жительница.

Во время опроса женщина рассказала, что лично не была свидетелем событий, о которых написала в интернете. Она утверждает, что о неправомерных действиях администрации слышала от других людей и решила проинформировать общественность.

«Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г. Кемерово организовали проверку, в ходе которой выехали на место и выяснили, что опубликованная информация является недостоверной», — указано в сообщении полиции.

В отношении кемеровчанки составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что правительство Приморья назвало видео с Кожемяко и гражданами КНДР фейком ЦИПсО.