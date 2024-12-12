Правительство Приморья назвало видео с Кожемяко и гражданами КНДР фейком ЦИПсО
Фото: [Медиасток.рф]
Появившийся накануне в Сети ролик, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о наводнивших территорию российского региона гражданах КНДР, является недостоверным, проинформировали в официальном телеграм-канале краевого правительства.
Там напомнили, что фейки, ожидаемо, распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) в целях дискредитации властей страны перед российскими гражданами.
«В последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Это видео — очередной фейк. При подготовке таких материалов используются различные современные технологии, в том числе искусственный интеллект», — говорится в сообщении.
Там добавили, что в указанном случае за основу создания очередного фейка «умельцами» ЦИПсО был взят видеоролик с настоящим обращением губернатора Приморского края Кожемяко, на который наложили фейковую картинку.
Власти Приморского края напомнили гражданам, что доверять стоит исключительно официальным аккаунтам госучреждений.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае предложили отправлять российских детей в северокорейские летние лагеря и возобновить массовые туристические поездки для взрослых в КНДР.