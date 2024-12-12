Правительство Приморья назвало видео с Кожемяко и гражданами КНДР фейком ЦИПсО

Появившийся накануне в Сети ролик, на котором губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы говорит о наводнивших территорию российского региона гражданах КНДР, является недостоверным, проинформировали в официальном телеграм-канале краевого правительства.

Там напомнили, что фейки, ожидаемо, распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) в целях дискредитации властей страны перед российскими гражданами.

«В последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Это видео — очередной фейк. При подготовке таких материалов используются различные современные технологии, в том числе искусственный интеллект», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в указанном случае за основу создания очередного фейка «умельцами» ЦИПсО был взят видеоролик с настоящим обращением губернатора Приморского края Кожемяко, на который наложили фейковую картинку.

Власти Приморского края напомнили гражданам, что доверять стоит исключительно официальным аккаунтам госучреждений.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае предложили отправлять российских детей в северокорейские летние лагеря и возобновить массовые туристические поездки для взрослых в КНДР.