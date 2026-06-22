«Ночной кошмар». В Туве нетрезвый мужчина избил детей в лагере палкой

В Следственном комитете по Республике Тыва сообщили ТАСС, что злоумышленник, проникший на территорию детского лагеря «Орленок», использовал для нападения на несовершеннолетних деревянную палку. Именно этим предметом он наносил удары детям.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время. Фигурантом дела оказался 24-летний житель Кызыла, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отдыхал неподалеку от лагеря. Он незаконно прошел в один из спальных корпусов, где размещались воспитанники учреждения, и стал беспорядочно бить детей палкой.

«Используя в качестве орудия палку, фигурант беспорядочно наносил удары несовершеннолетним, чем причинил им физический вред», – пояснили в региональном управлении СКР.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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