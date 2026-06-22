С 1 сентября россиянам разрешат делать МРТ без направления врача

Поправки внесены в пункты 10 и 19 действующего регламента.

С 1 сентября 2026 года россияне получат право проходить магнитно-резонансную томографию без направления от лечащего врача. Соответствующие изменения закреплены в приказе Министерства здравоохранения.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера или акушерки)», — сказано в документе.

Послабление распространяется исключительно на МРТ. Для всех остальных видов рентгенологических обследований направление сохраняется в обязательном порядке — его вносят в лист назначений или фиксируют в выписке из медкарты.

Магнитно-резонансную томографию традиционно применяют для диагностики патологий центральной нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также для оценки состояния ряда внутренних органов.

Ранее сообщалось о том, что ученые создали первую подробную карту нейронных связей мозга.