С 1 сентября россиянам разрешат делать МРТ без направления врача
Россияне с 1 сентября смогут делать МРТ без направления врача
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
С 1 сентября 2026 года россияне получат право проходить магнитно-резонансную томографию без направления от лечащего врача. Соответствующие изменения закреплены в приказе Министерства здравоохранения.
Поправки внесены в пункты 10 и 19 действующего регламента.
«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера или акушерки)», — сказано в документе.
Послабление распространяется исключительно на МРТ. Для всех остальных видов рентгенологических обследований направление сохраняется в обязательном порядке — его вносят в лист назначений или фиксируют в выписке из медкарты.
Магнитно-резонансную томографию традиционно применяют для диагностики патологий центральной нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также для оценки состояния ряда внутренних органов.
Ранее сообщалось о том, что ученые создали первую подробную карту нейронных связей мозга.