Кемеровского предпринимателя будут судить за получение травм детей на батуте

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области проинформировала об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о получении травм шести несовершеннолетних на батуте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Предприниматель, который открыл игровую зону, отказался от сотрудничества со следствием. Мужчина пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В августе 2024 года его местонахождение определили. Предпринимателя задержали и отправили под домашний арест, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кузбассу.

Сообщается, что несовершеннолетние находились на батуте без контроля со стороны инструктора. Подростки получили телесные повреждения различной степени. Против предпринимателя возбудили уголовное дело.

Предварительное слушание запланировано на 28 октября. Оно пройдет в закрытом режиме. В роли ответчика выступит 26-летний руководитель батутного комплекса «Apache Jump».

Ранее сообщалось, что гимнастические федерации России объединятся в единую организацию.