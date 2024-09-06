Гимнастические федерации России объединятся в единую организацию

Руководители Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение об объединении в Федерацию гимнастики России. Об этом сообщило Министерство спорта в своем телеграм-канале.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что министерство поддерживает это решение.

«Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру, эффективнее взаимодействовать с Международной федерацией, уделять равное внимание всем представленным видам спорта и дисциплинам, в том числе в детско-юношеском спорте», — отметил Дегтярев.

Идея объединения была предложена президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым.

Возглавляемая им организация является единственной в России гимнастической федерацией, входящей в состав Международной федерации гимнастики, которая включает все виды гимнастики.

Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России состоится 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка заняла первое место на этапе Кубка Содружества по биатлону.