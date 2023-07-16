Никаких билетов, дат и документов: разбираемся, что не стоит публиковать в соцсетях

В социальных сетях можно попасться на уловки мошенников. Чтобы этого избежать нужно очень осторожно делиться информацией с подписчиками. Также не стоит публиковать в своем профиле слишком много личных данных.

В первую очередь, чтобы не натолкнуться на мошенников, в своих социальных сетях не стоит публиковать личный номер телефона. Контактом могут воспользоваться люди, которые будут названивать и предлагать кредиты и другие услуги, а также те, кто обманным путем попытаются выманить данные банковской карты с целью украсть с них деньги.

«Кроме того, злоумышленники с помощью мобильного номера могут взломать личные аккаунты, с которых потом будут рассылать спам. Также в открытом доступе не стоит публиковать дату рождения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт по цифровой безопасности Алексей Щукин.

В такой особенный для человека день мошенники могут отправить ему на почту или в соцсеть подарочный сертификат от имени знакомого или бренда, вместо сюрприза там будет программа, способная предоставить недоброжелателям пароли от разных ресурсов.

Проявлять осторожно необходимо и при публикации в интернете документов, особенно паспортных данных, которые мошенники используют для получения кредитов или открытия фиктивной фирмы для преступных дел.

«Также не стоит в социальных сетях делится фотографией билета на концерт или спортивное мероприятие. Ведь его штрихкод легко подделать, а сканируется он только один раз», – уточнил эксперт.

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