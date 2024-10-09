FT: Киев ищет способы расширить производство дронов до уровня РФ

Украина не исключает отмену ограничений на экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на время проведения спецоперации для увеличения производства дронов, сообщило издание Financial Times.

Киев ищет способы расширить индустрию беспилотных летательных аппаратов до такой степени, чтобы в зоне СВО сравнить силы с Армией России. С подобным призывом обратились официальные лица и представители отрасли. Собственники предприятий предложили продать запасы товаров за границу. Вырученные деньги они намерены потратить на производство дронов, которые можно использовать в зоне проведения спецоперации.

Согласно подсчетам украинского депутата Александра Мариковского, экспорт позволит Киеву пополнить казну на $20 млрд. Из согласованного бюджета на 2024 год Украина может потратить на вооружение $26 млрд. Одна треть от этой суммы направлена на приобретение компонентов для дронов или готовых БПЛА.

По данным FT, Киев не имеет финансовой возможности разрабатывать новые дроны. У России таких проблем нет. В сравнении с ВС РФ украинская армия в данном направлении (в количестве и разработках) сильно отстает.

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