Километровый гость на День влюбленных: астероид-гигант пронесется мимо Земли, но расслабляться рано

К Земле приближается самый крупный за последний год астероид. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Событие выпадает на 14 февраля, но пугаться не стоит: никакой катастрофы не случится. Небесное тело пройдет на безопасном удалении, однако астрофизики призывают не терять бдительности. О реальной угрозе, которую несут подобные объекты, REGIONS рассказал ученый Сергей Чумаков.

Астероид под обозначением 2001 FD58, разогревший информационное поле, имеет диаметр около километра — это в десять раз крупнее легендарного Тунгусского метеорита. Но траектория его полета пролегает в шести с лишним миллионах километров от Земли. Для понимания масштаба: это в двадцать раз дальше, чем путь до Луны. Никакой опасности для людей нет, и даже разглядеть объект без телескопа не получится.

Однако, как пояснил преподаватель колледжа «Энергия», астрофизик и почетный доктор наук Сергей Чумаков, 2001 FD58 — лишь один из многих. Он принадлежит к группе так называемых Аполлонов: околоземных астероидов, чьи орбиты пересекаются с земной. Эти объекты регулярно сближаются с нашей планетой, а также с Венерой и Марсом. Каждый из них — потенциальный источник угрозы.

«К сожалению, один из объектов этой группы рано или поздно может упасть на нашу планету, и если его диаметр окажется больше, чем 10 — 15 метров, то это событие приведет к весьма неприятным и даже тяжелым последствиям для целого региона или материка», — рассказал эксперт.

По словам Чумакова, на сегодня человечество не располагает надежными средствами защиты от астероидной опасности. Ядерные заряды в космосе малоэффективны, а скорости небесных тел зачастую превышают возможности самых быстрых земных ракет. Остается надеяться на развитие сети обсерваторий, способных загодя заметить приближение опасного гостя, и на прогресс в ракетной технике.

«Кроме того, наряду с группой Аполлона, существуют и другие семейства потенциально опасных околоземных астероидов, которые нельзя сбрасывать со счетов», — подчеркнул эксперт.

