Исследователи проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев и Анна Ажажа в беседе с REGIONS высказали мнение, какое предназначение у «Радиостанции Судного дня» (РСД). В последнее время в эфире участились странные сообщения. Одно из последних начинается со слова‑шифра «АКРОКРЕН».

Эксперты рассказали, что передатчик УВБ‑76 — это реальная разработка, которая применялась в военных целях. Сообщения, который сейчас звучат в эфире, — фейковые. Григорьев и Ажажа уверены, что хакеры используют информацию о реальной разработке в своих целях. IT‑специалисты поддерживают источник сигнала с целью монетизации.

«За границей Земного Мира существует Некто, использующий фейковые передачи хакеров в своих интересах, включая в них свою зашифрованную информацию. Эта информация в основном мировоззренческого и духовного характера», — считают уфологи.

Согласно убеждению экспертов, так называемые «запредельные авторы» не поглощены самим фактом земных конфликтов. Их цель — уберечь планету от гибели и направить человечество, транслируя сигналы-подсказки, способные развернуть траекторию развития в иное русло.

«При каждом включении РСД СМИ во множестве публикаций разносят главное предупреждение — включилось время Судного дня», — подчеркнули Григорьев и Ажажа.

Участившиеся сигналы напрямую связывают с движением стрелок Часов Судного дня и нарастающей угрозой ядерного конфликта. Исследователи формулируют ситуацию предельно остро: цивилизация оказалась у последней черты, за которой — лишь ядерное самоуничтожение.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» отправила 24 зашифрованных сообщения за сутки.