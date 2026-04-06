«Кипящий ад» ранним утром: в Новокузнецке из‑под земли вырвался фонтан кипятка — поток выбил стекла в автобусах

В Новокузнецке в понедельник, 6 апреля, ранним утром произошло необычное ЧП: из-под земли забил фонтан кипятка, который выбил стекла в пассажирском автобусе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инцидент случился около 6:30 утра в районе Крытого рынка. В городской администрации оперативно сообщили детали.

По данным издания, автобусы везли людей на работу и учебу. Посередине проспекта Курако из-под асфальта в момент движения общественного транспорта внезапно вырвался мощный поток кипящей воды. Ударом прорвало трубу горячего водоснабжения. Вместе с осколками камней и кусками дорожного покрытия вода обрушилась на проезжавшие мимо автобусы.

По данным издания, больше всего пострадали два пассажирских автобуса маршрутов №28 и №88 — у них вылетели боковые стекла. В администрации уточнили, что горожане не пострадали. В Сети появилось видео, на котором видно, как из-под асфальта валит густой белый пар.

«В настоящий момент интервал движения автобусов по маршрутам № 28 и № 88 увеличен на 15 минут», —по информации Сибдепо, такие данные предоставили специалисты.

Ранее сообщалось, что после прорыва трубы в Кемерово вода с сильным течением залила улицу и подступила к школе.