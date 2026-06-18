В России посмеялись над лагерем для пленных в Нидерландах
Офицер Сыртланов: Нидерланды не та страна, чтоб угрожать России
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В западных СМИ появилась информация, что вооруженные силы Нидерландов провели масштабные учения, отрабатывая развертывание полевого лагеря для содержания российских военнопленных. Эти маневры, проходившие в районе Гронингена, стали самыми крупными за последние три десятилетия, и официально их цель — продемонстрировать процедуру приема и фильтрации большого количества задержанных в тыловой зоне. Однако в России к этому известию отнеслись с откровенной иронией. Член президиума «Офицеров России» Тимур Сыртланов напомнил, что история боеспособности этой страны говорит сама за себя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, во время Второй мировой войны армия королевства держалась против вермахта ровно пять дней, после чего капитулировала. На этом фоне, по его мнению, рассуждения о том, что Нидерланды могут оказывать психологическое давление на Россию или представлять серьезную военную силу, выглядят, мягко говоря, нелепо.
Сыртланов считает, что подобные учения — не более чем пропагандистский жест, который не имеет реального стратегического значения. Его главный посыл сводится к тому, что Москва не должна реагировать на подобные «спектакли», а вместо этого продолжать достижение целей специальной военной операции. В противном случае, резюмирует офицер, есть риск, что через несколько лет российским войскам придется заниматься развертыванием таких лагерей уже на территории самой Европы — именно чтобы предотвратить такой сценарий, СВО и была начата.
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