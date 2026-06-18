В западных СМИ появилась информация, что вооруженные силы Нидерландов провели масштабные учения, отрабатывая развертывание полевого лагеря для содержания российских военнопленных. Эти маневры, проходившие в районе Гронингена, стали самыми крупными за последние три десятилетия, и официально их цель — продемонстрировать процедуру приема и фильтрации большого количества задержанных в тыловой зоне. Однако в России к этому известию отнеслись с откровенной иронией. Член президиума «Офицеров России» Тимур Сыртланов напомнил, что история боеспособности этой страны говорит сама за себя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, во время Второй мировой войны армия королевства держалась против вермахта ровно пять дней, после чего капитулировала. На этом фоне, по его мнению, рассуждения о том, что Нидерланды могут оказывать психологическое давление на Россию или представлять серьезную военную силу, выглядят, мягко говоря, нелепо.

Сыртланов считает, что подобные учения — не более чем пропагандистский жест, который не имеет реального стратегического значения. Его главный посыл сводится к тому, что Москва не должна реагировать на подобные «спектакли», а вместо этого продолжать достижение целей специальной военной операции. В противном случае, резюмирует офицер, есть риск, что через несколько лет российским войскам придется заниматься развертыванием таких лагерей уже на территории самой Европы — именно чтобы предотвратить такой сценарий, СВО и была начата.

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