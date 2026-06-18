Минздрав изменил стандарт лечения шизофрении

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который вносит коррективы в действующий с 2022 года стандарт медицинской помощи больным шизофренией.

Документ предусматривает расширение диагностического блока, внедрение дополнительных методик детоксикации крови и пересмотр перечня лекарственных средств. С содержанием инициативы ознакомилось информационное агентство ТАСС.

В обновленной версии стандарта врачам разрешат назначать пациентам анализы на гепатит В, гепатит С, возбудителя сифилиса (бледную трепонему), а также на ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Ранее такие тесты не входили в обязательный перечень лабораторных исследований при данном заболевании.

Среди терапевтических нововведений – применение методов экстракорпоральной гемокоррекции, а именно плазмафереза и гемосорбции. Эти процедуры позволяют удалять из крови токсичные и патологические элементы. Одновременно из стандарта исключается практика групповой психотерапии с привлечением родственников пациента.

Что касается медикаментозной поддержки, то планируется актуализировать список рекомендуемых препаратов. В него включат антипсихотические средства «Брекспипразол» и «Тетрабеназин», тогда как транквилизатор «Алпразолам» из перечня уберут. Остальные правки носят уточняющий характер и призваны привести существующие клинические рекомендации в соответствие с современными подходами к терапии.

Ранее сообщалось о том, что владение кошками связали с повышенным риском шизофрении.