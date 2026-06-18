«Золотой продукт стал недоступным»: Продажи меда в России рухнули на 7–8%

В январе-мае 2026 года российские ретейлеры отметили существенное снижение объемов реализации меда. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка и профильных аналитических агентств, главной причиной данной динамики стал ощутимый рост закупочных и розничных цен на продукт.

Согласно статистике компании NTech, реализация меда в натуральном выражении за первые пять месяцев года уменьшилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Почти аналогичную тенденцию — спад на 8% — зафиксировали и специалисты «Чек Индекса» (платформа «Платформа ОФД») . Аналитики связывают охлаждение покупательской активности именно с высокими ценами, установившимися на прилавках.

Так, по подсчетам «Чек Индекса», средняя розничная стоимость литра меда в стране за неполную первую половину года выросла на 16%, достигнув отметки в 868 рублей . Данные Росстата также подтверждают удорожание продукта, хотя и с несколько иной цифрой — до 694,7 рубля за килограмм (+12,5% год к году) .

В компании «Платформа ОФД» пояснили сложившуюся ситуацию влиянием рыночных факторов.

«Мед подорожал после вымывания с рынка доступных остатков прошлых сезонов», — уточнили в компании.

По мнению экспертов, сказывается и тяжелый для пчеловодства сезон 2025 года, когда из-за неблагоприятной зимовки и погодных условий произошло сокращение поголовья пчел, что повлияло на объемы предложения и себестоимость продукта.

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