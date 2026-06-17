Дочь Борисовой разорвала отношения с 43-летним продюсером

Телеведущая Дана Борисова выдохнула с облегчением: ее дочь Полина наконец поставила точку в отношениях с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. В беседе с журналистами знаменитость прямо заявила, что наследница вновь свободна и, более того, уже готова морально к новому этапу жизни, хотя сама пока не торопится бежать в загс. Главное пожелание матери сейчас — чтобы следующий избранник дочери был все-таки ближе к ее возрасту, потому что истории с возрастными «хулиганами» в семье, судя по всему, порядком поднадоели. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Борисова не скрывает, что с самого начала была категорически против этого союза, разница в возрасте между Полиной и Якобсоном составляет целых 17 лет, и интуитивно она чувствовала подвох. Но дело не только в цифрах. По словам телеведущей, экс-возлюбленный ее дочери повел себя крайне непорядочно на финише: в ответ на разрыв он обвинил Полину во всех мыслимых грехах — от измен до пристрастия к алкоголю. Дана подчеркивает, что эти обвинения звучат особенно цинично, ведь именно сам мужчина, по ее мнению, создал в отношениях нездоровую атмосферу, в которой адекватное взаимопонимание было просто невозможным.

Сама Полина сейчас находится в том состоянии, когда не ищет новых отношений специально и не строит грандиозных планов на скорое счастье. Она наслаждается паузой и свободой, которую так долго ждала. Мать же, пережив этот непростой эпизод в жизни дочери, остается при своем: предупреждала, что этот роман может обернуться грязными сплетнями и подставами — и, увы, оказалась права.

Ранее она опровергла слухи о второй беременности.