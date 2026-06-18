«Кефир — враг желудка». Биолог назвала пять диагнозов, при которых любимый напиток опасен

Кефир считается полезным продуктом, но здоровью некоторых людей он может нанести серьезный вред. Об этом «Ленте.ру» сообщила биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, основная опасность заключается в химическом составе продукта. Молочная кислота и другие продукты брожения, содержащиеся в кефире, активно стимулируют выработку соляной кислоты в желудке. Как пояснила специалист, это создает дополнительную нагрузку и оказывает раздражающее действие на поврежденные участки слизистой оболочки, что может приводить к усилению болевых ощущений, возникновению изжоги, а также провоцировать развитие эрозий и обострение язвенной болезни.

«Молочная кислота и продукты брожения стимулируют секрецию соляной кислоты. Это вызывает дополнительное раздражение и химическое воздействие на поврежденную слизистую, что усиливает боль, изжогу и может спровоцировать эрозии или обострение язвы», — предупредила биолог.

Ирина Лялина отметила, что употребление данного напитка строго противопоказано при целом ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта. В группу риска входят люди, страдающие гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезнью, а также дуоденитом . В этих случаях даже небольшое количество кефира может спровоцировать ухудшение состояния и требует полного исключения из рациона.

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