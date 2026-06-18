«Половина страны спит спокойно». Каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта

Каждый второй экономически активный россиянин не боится искусственного интеллекта. Это следует из опроса сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета».

Доля тех, кто не опасается развития ИИ, составила 49% (в 2025-м таких было 55%). Испытывают страх 13%, еще 38% затруднились ответить .

Мужчины чувствуют себя увереннее женщин: 58% против 41%. С возрастом тревога растет — среди опрошенных до 35 лет опасения выражают 11%, среди старших 45 лет — 17%. Заметна и корреляция с доходом: при зарплате до 100 тысяч рублей не боятся нейросетей 44%, а среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч, — уже 60% .

Что касается представителей конкретных профессий, то меньше всего страхов у PR-менеджеров (80%), разработчиков (79%), главных бухгалтеров и учителей (по 72%). Чаще других тревожатся дизайнеры и маркетологи: 25% из них испытывают опасения.

Основные страхи: потеря работы, неконтролируемые ситуации, деградация человечества, «восстание машин», утечки данных и ошибки нейросетей. Сторонники ИИ указывают, что технологии упрощают жизнь, повышают производительность и остаются под контролем человека. Многие уверены: «Знаю, как работает, поэтому не боюсь».

Ранее сообщалось о том, что Кембриджский университет испытал разработанную ИИ вакцину на людях.