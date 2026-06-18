«Поколение экранов». Депутат предложил выдавать школьникам ваучеры на бумажные книги

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова с инициативой о введении целевых сертификатов для школьников. Согласно предложению, каждый ученик мог бы получить ваучер номиналом в три тысячи рублей на приобретение печатных изданий, входящих в школьную программу. Текст документа имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru» .

В своем обращении депутат отмечает негативное влияние цифровизации на читательскую культуру.

«Одной из опасных тенденций, вызванных развитием и повсеместным распространением современных информационных технологий, является утрата привычки чтения книг и в целом навыков восприятия письменной информации», — заявил парламентарий.

По мнению Михаила Делягина, в школах зачастую не удается сформировать устойчивые навыки работы с текстом. Одна из причин — предпочтение, которое учащиеся отдают электронным форматам. Это связано не только с удобством цифровых устройств, но и с экономией средств, так как электронные версии часто обходятся дешевле бумажных. Депутат подчеркивает, что такой подход негативно сказывается на усвоении информации: чтение с экрана способствует меньшему развитию когнитивных способностей по сравнению с традиционными печатными книгами.

Ранее исследователи Токийского университета заявили, что бумажные книги помогают мозгу запоминать.