«19 169 рублей вместо 9 584»: кому повысят пенсии с 1 июля

С 1 июля 2026 года отдельные категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Прибавка положена не всем, а только тем гражданам, у которых в июне возникло право на перерасчет. Увеличение пенсии произойдет автоматически для тех, кому исполнилось 80 лет, а также для лиц, которым впервые установлена первая группа инвалидности. Им не нужно подавать заявления в Социальный фонд России.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с января 2026 года составляет 9584,69 рубля . После достижения 80-летнего возраста или получения первой группы инвалидности эта сумма удваивается и достигает 19 169,38 рубля.

«В целом считаю правильным, когда все положенные пенсионерам доплаты и перерасчёты назначаются в беззаявительном порядке. Пожилой человек не должен разбираться в сложных процедурах, собирать справки и доказывать государству своё право на выплаты, которые ему уже положены по закону. При этом тема пенсионного обеспечения остаётся одной из самых чувствительных. Ко мне регулярно обращаются военные пенсионеры, педагоги, медицинские работники и другие категории граждан, которые сталкиваются с различными ограничениями при назначении и получении пенсий. Поэтому важно не только своевременно проводить индексации и перерасчёты, но и устранять нормы, которые люди справедливо считают несправедливыми», — отметил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Часто пожилые граждане даже не подозревают, что вправе рассчитывать на более высокое пенсионное обеспечение. В большинстве случаев пересчет размера выплат происходит в проактивном режиме — без участия получателя. Так, при достижении 80-летнего возраста фиксированная составляющая пенсии автоматически увеличивается вдвое начиная с месяца, следующего за днем рождения. С учетом того, что в 2026 году данный базовый показатель установлен на уровне 9584,69 рубля, после юбилейной даты ежемесячная сумма достигнет 19 169,38 рубля

Ранее сообщалось о том, что работающим пенсионерам пересчитают и увеличат выплаты с августа.