«Чемодан с сюрпризом». В багаже россиянина нашли 20 кг нефрита

В международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) сотрудники таможенной службы изъяли более 20 килограммов необработанного нефрита у 25-летнего россиянина, следовавшего рейсом в Дубай. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, однако был направлен на дополнительный рентгеновский контроль, в ходе которого в его багаже были выявлены восемь камней бежевого цвета.

Пассажир пояснил, что не знал о содержимом чемодана: по его версии, багаж был передан ему знакомым, чтобы избежать оплаты за перевес.

Экспертиза подтвердила, что изъятые камни являются необработанным нефритом, который относится к категории минерального сырья. Законодательство запрещает вывоз данной породы физическими лицами в качестве товара для личного пользования, и для его перемещения через границу установлен разрешительный порядок.

В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из РФ»). Санкции предусматривают штраф и возможную конфискацию изъятых минералов.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Дюссельдорфа у туристки изъяли лягушек, гекконов и змеиный гуляш.