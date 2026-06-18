Тишина в трубке: в Госдуме предупредили об опасности «молчаливых» вызовов

Телефонные звонки, в которых вместо живого собеседника вас встречает лишь гробовая тишина, а затем линия обрывается, — это вовсе не случайный сбой сети. Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин в интервью с Общественной Службой Новостей , такие «молчаливые» вызовы становятся все более тревожным сигналом: злоумышленники используют их как разведку боем.

По его словам, для них это простой и эффективный способ проверить, активен ли ваш номер, берете ли вы трубку с незнакомых контактов и как быстро реагируете. По сути, это первый и очень важный этап перед полноценной атакой — своеобразная «проба пера» перед тем, как в ход пойдут уже хорошо отработанные сценарии обмана.

Парламентарий отметил, что следующий шаг после такого «прогрева» — это уже целенаправленный удар методами социальной инженерии, когда мошенники играют роли сотрудников банков, операторов сотовой связи или даже представителей портала «Госуслуги». Их главный инструмент — легенды, которые давно стали классикой: внезапная блокировка сим-карты, подозрительный перевод на ваше имя, требование срочно обновить персональные данные. Депутат подчеркивает, что вся эта драматургия построена на давлении и срочности: жертву намеренно лишают времени на размышления, вынуждая действовать по указке мошенников, чтобы она не успела заметить подвох.

Однако Немкин призывает не паниковать после каждого сброшенного вызова. Иногда тишина в трубке — это просто технический сбой, когда робот дозвонился, а свободный оператор не успел подключиться к линии. Но как только подобные эпизоды начинают повторяться с пугающей регулярностью или атакуют сериями с разных номеров, это уже явный признак работы профессионального колл-центра аферистов. В этой ситуации депутат советует одно: не перезванивать по подозрительным номерам, безжалостно их блокировать и активнее пользоваться встроенными системами фильтрации спама, которые есть в современных смартфонах.

Ранее эксперт по кибербезопасности Дворянский заявил, что вирусы в смартфоне прячутся под видом антивирусов.