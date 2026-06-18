Глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров неожиданно сделал громкое заявление, пообещав в скором будущем наносить удары по российской территории с помощью совершенно новых баллистических ракет собственного производства. Если попытаться раскрыть суть этой темы, то, по мнению генерал-майора Сергея Липового, все это выглядит как классический блеф, который Киев периодически использует для поддержания собственного боевого духа и давления на Запад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он проводит параллели с последними месяцами Второй мировой, когда Гитлер, находясь в осажденном Берлине, тоже сулил своим генералам появление «чудо-оружия», которое должно было переломить ход войны. Липовой предполагает, что под громким названием «украинская баллистика» скрываются всего лишь глубокие модернизации старых советских ракетных комплексов «Точка-У», доставшихся в наследство от советской армии, а не какая-то принципиально новая разработка. Никаких реальных успехов в создании ракет с нуля у Украины нет, а все предыдущие попытки использовать западные вооружения для стратегических успехов, как показывает практика, заканчивались ничем.

Говоря о последствиях, эксперт уверен, что даже если это оружие действительно появится на поле боя, оно не способно кардинально изменить расклад сил. Россия, по его словам, не просто готова к подобным вызовам, но уже не раз демонстрировала способность находить жесткие и эффективные ответы на любой шаг противника, сводя на нет любые технологические новинки ВСУ. Само по себе наличие нескольких модернизированных ракет не решит проблемы нехватки ресурсов и живой силы, с которой сталкивается Киев. Поэтому громкие обещания Федорова впору считать не военной угрозой, а скорее эмоциональным криком отчаяния, отражающим растущую нервозность в руководстве страны, которое пытается убедить союзников и собственных граждан в скорой победе, не имея для этого реальных оснований.

Ранее военэксперт Рожин назвал истерию с «Орешником» в Киеве способом выбить помощь Запада.