Надежда Бабкина заявила, что не верит гадалкам, но доверяет нумерологам

Вопрос веры в сверхъестественное в мире шоу-бизнеса остается открытым, но многие селебрити предпочитают подстраховаться, обращаясь за советом к звездочетам и цифровым оракулам. Народная артистка Надежда Бабкина, известная своей любовью к фольклору, внезапно оказалась в числе тех, кто крайне скептически относится к гадалкам, но при этом испытывает глубочайшее уважение к нумерологии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, эта наука не раз доказывала свою состоятельность в ее собственной жизни: предсказания, основанные на числах, сбывались с завидной точностью, потому что цифры, в отличие от туманных планетарных влияний, дают гораздо более конкретную и приземленную картину влияния на человеческую психику и физиологию.

Певица признается, что перед каждым серьезным этапом в своей карьере или личной жизни она берет трубку и советуется с давней подругой, которая профессионально занимается нумерологией. Эта коллега помогает ей выстраивать не только график туров, но и жизненные стратегии, используя математические коды дат и имен. Однако Бабкина принципиально разделяет для себя понятие «помощи»: она категорически отвергает походы к гадалкам, считая это шарлатанством, но при этом делает исключение для тех астрологов и нумерологов, у которых за плечами не мистический опыт, а серьезное академическое образование. Она подчеркивает, что работает исключительно с проверенными профессионалами, окончившими профильные вузы, что, по ее мнению, превращает эзотерику из гадания в точную прикладную дисциплину.

Ранее она объяснила, почему зумеры массово бегут к песням «старой школы».