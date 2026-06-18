«Гарем Меладзе»: критик назвал женские поп-группы бизнесом без музыки

Из уст музыкального критика Сергея Соседова в разговоре с Общественной Службой Новостей вновь прозвучала резкая, но привычная для его стиля оценка отечественного шоу-бизнеса: по его мнению, индустрия всегда была полна людей, которые попали на сцену исключительно благодаря внешности или продюсерской воле, а не вокальным данным.

В качестве хрестоматийного примера он приводит женские группы нулевых, которые, по его выражению, стали настоящим конвейером по производству «бесталанных красоток». Особенно досталось проектам Константина Меладзе — «ВИА Гре», которую критик называет не иначе как «гаремом», где все выступления строились исключительно на фонограмме, а о живом вокале речи не шло.

Соседов проводит любопытную параллель с группой «Блестящие», отмечая, что и там ситуация с музыкальной грамотностью была плачевной: мало кто из участниц вообще знал ноты и старался в них попадать. Секрет популярности таких коллективов, по мнению критика, кроется в простом продюсерском трюке — легче спрятать отсутствие голоса у четверых, если рядом будет один действительно умеющий петь человек, чей голос станет «лицом» группы. Остальные же участницы выступают скорее как живой фон, задача которых — открывать рот в унисон и эффектно двигаться, создавая иллюзию единого вокального организма. И эта схема, как замечает Соседов, работает не только у нас, но и на Западе, где зачастую берут одну сильную вокалистку, а остальных девушек в коллективе используют исключительно как визуальное дополнение.

Однако самым примечательным в его монологе становится итоговый вывод: если раньше, несмотря на все бизнес-схемы, хотя бы делали вид, что артисты умеют петь, то сегодня ситуация усугубилась до предела. Соседов констатирует, что в современной эстраде количество исполнителей, откровенно не знакомых с нотной грамотой и не имеющих вокальной подготовки, стало абсолютным рекордом. По его мнению, нынешняя сцена окончательно превратилась в бизнес-проект, где музыкальность как таковая перестала быть обязательным условием для попадания в ротацию, уступив место иным качествам, далеким от искусства.

Ранее он объявил победителя в битве Дмитриенко и SHAMAN.