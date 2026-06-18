«Замедленный Таиланд». Королевство уводит туристов с Пхукета в джунгли и храмы

Центральный посыл нового курса — «Healing is the New Luxury» («Исцеление — это новая роскошь»). Организаторы выставки оформили экспозицию как иммерсивный фестиваль: ароматы масел, природные звуки, локальная еда — так власть демонстрирует переход к глубоким впечатлениям, а не просто к пляжному досугу.

В рамках стратегии акцент смещается с перегруженных направлений (Пхукет, Паттайя) на малоизвестные провинции — Чантабури, Районг, Кхонкэн. Туристам предлагают аутентичные общины, храмы, практики медитации, сбор трав и массаж на открытом воздухе. Цель — не количество локаций, а замедленный ритм и контакт с природой и культурой.

Для российского рынка, который занимает четвертое место по турпотоку в Таиланд, изменения не означают резкого удорожания. С начала 2026 года страну посетили более 950 тыс. россиян, прогноз на год — 1,8–1,9 млн визитов. Отельеры заявляют о сдержанной ценовой политике: рост тарифов в высокий сезон не превысит 10–15%. Новые велнес- и гастрономические маршруты, эко-тропы становятся доступны не только состоятельным путешественникам, но и тем, кто ищет отдых с восстановительным эффектом.

«Таиланд становится мудрее — и это, пожалуй, лучшее, что с ним случилось за последние годы», — комментируют эксперты.

Ранее турэксперт Осипова сообщила о том, что россияне переключаются с Таиланда на Китай и Египет.