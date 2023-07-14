Кипр в качестве члена ЕИБ выделит деньги для восстановления инфраструктуры Украины

Министр финансов Кипра Макис Керавнос в пятницу, 14 июля, рассказал, что островное государство присоединится к фонду Европейского инвестиционного банка с целью оказания финансовой поддержки Украине, пишет ТАСС .

Правительственное Бюро печати и информации распространило заявлении Макиса Керавноса, суть которого в том, что Кипр считает важным помогать Украине. Все мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы восстановить государство. В условиях кризисных моментов лидеры стран должны быть как никогда едиными. Макис Керавнос призвал Евросоюз и далее оказывать помощь Киеву.

Присоединение к фонду – это сигнал украинцем, что Кипр вместе с ними. Все переселенцы, которые проживают на территории островного государства, получают все необходимые социальные выплаты в полном объеме.

Ране стало известно, что Литва и еще 15 стран выступили с инициативой создать фонд Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), который передаст Украине более 400 миллионов евро, пишет агентство «Интефракс». Деньги предназначаются для восстановления объектов инфраструктуры, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта.