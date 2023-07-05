Кирилл Жигарев подал документы на выборы губернатора
Фото: [Сергей Хакимов]
Кирилл Жигарев подал документы в Мособлизбирком для регистрации кандидата на должность губернатора Московской области. Его кандидатура выдвинута от Московского областного отделения политической партии «ЛДПР».
На выборах будут представлены все основные политические партии. Об этом напомнил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
«То, что своих кандидатов представили разные политические партии, обеспечит широкий выбор. На сегодняшний день первый кандидат зарегистрирован, это Андрей Воробьев. Подали документы еще четыре кандидата. Мы наблюдаем за этим, никаких нарушений нет», - подчеркнул Сергей Леонов.