Кирилл Жигарев подал документы на выборы губернатора

«То, что своих кандидатов представили разные политические партии, обеспечит широкий выбор. На сегодняшний день первый кандидат зарегистрирован, это Андрей Воробьев. Подали документы еще четыре кандидата. Мы наблюдаем за этим, никаких нарушений нет», - подчеркнул Сергей Леонов.