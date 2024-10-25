Кировчане обеспокоены состоянием здоровья из-за возможного открытия крематория

Жители Кирова негативно относятся к возможному открытию крематория, который расположен в черте города, сообщил Newsler.ru.

Здание было построено для открытия складских помещений. Однако собственник решил изменить его статус. Необходимое оборудование приобрел еще до введения санкций. Тестовый запуск крематория прошел успешно. 30 октября запланировано заседание Кировской городской думы, во время которого депутаты могут одобрить работу кремационной установки.

Горожане выступали против открытия крематория. В Кирове хотели построить специализированное помещение еще в 2014 году. Люди обеспокоены, что экологическое состояние региона ухудшиться.

«Ситуация с крематорием в Кирове остается неоднозначной. Несмотря на завершенное строительство и положительные результаты экспертиз, проект вызывает сомнения у части жителей. Что и логично, учитывая, вероятно, о здоровье кировчан заботиться никто не собирается», — сообщил Newsler.ru.

Сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко в 2022 году стал на сторону жителей. Тогда для крематория выбрали Юго-Западный район Кирова. Жители подписали петицию с возражениями против реализации проекта. Депутат Тимченко привел в пример Москву, где захоронения проводили в 100 км от города. В настоящее время активных сторонников против работы крематория среди депутатов нет.

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