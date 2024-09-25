Во Вьетнаме мужчина выкопал кости дяди из могилы, чтобы рассчитаться с долгами

Во Вьетнаме местный житель украл из могилы кости и череп дяди, чтобы получить от родственников деньги для решения собственных проблем. Подробности сообщает SCMP.

Преступление совершил 37-летний мужчина. Злоумышленник выкопал останки близкого человека из могилы, после чего спрятал их в находящемся рядом мусоре. На следующий день жене умершего с незнакомого номера он послал сообщение с угрозами, требуя за кости и череп 5 млрд вьетнамских донгов. Вырученную сумму похититель планировал пустить на погашение накопившихся от азартных игр долгов, однако комбинация провалилась. Мужчина был задержан полицейскими.

Ранее сообщалось о том, что в Японии сотрудники крематория извлекают металлы из праха умерших и продают их.