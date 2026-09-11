Ефремов избавился от недвижимости в Юрмале

62-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов продал свой дом в спальном районе на окраине Юрмалы. Об этом сообщил «Леди.Mail» со ссылкой на журналистку и блогера Алену Мартынову.

Участок Ефремова оценивается от ₽30 млн до ₽50 млн. По предположению Мартыновой, деньги от продажи дома пошли на оплату обучения младшей дочери артиста в США.

Напомним, 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы. Наказание он отбывал в колонии в Белгородской области, а в марте 2025 года вышел по УДО.

После освобождения Ефремов активно возвращается к творческой деятельности. 4 сентября он официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“» Никиты Михалкова.

Ранее соседи рассказали, как живут актеры Михаил Ефремов и Дарья Белоусова на съемной квартире в Москве.