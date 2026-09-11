В годовщину 11 сентября глава MI5 неожиданно вспомнил о России

Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум в обращении по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября сравнил Россию и Китай с драконами, а исламистские группировки — со змеями, заявив, что Запад столкнулся с худшим из двух миров. Об этом сообщает The Independent.

Обращение Маккаллума было опубликовано в The Independent. Глава MI5 обыграл известное высказывание бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, который после окончания холодной войны говорил, что Запад уничтожил «большого дракона». По словам Маккаллума, сейчас ситуация изменилась: драконы вернулись, но змеи никуда не исчезли. Под драконами он подразумевает Россию и Китай, а под змеями — исламистские группировки.

Ранее стало известно, что власти Нью-Йорка 25 лет скрывали правду о смертельном воздухе после 11 сентября.