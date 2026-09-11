Африканка рассказала, как Русский Север изменил ее быт и привычки

Уроженка Камеруна Фэлон Богнинг, которая живет в Новом Уренгое, рассказала о шести привычках, появившихся у нее за годы в России. Постом она поделилась во «ВКонтакте», предложив подписчикам выбрать самую близкую для них, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жизнь на Ямале заметно скорректировала быт Фэлон Богнинг. Уроженка Камеруна, обосновавшаяся в Новом Уренгое, перечислила шесть привычек, которые появились у нее в России.

Первая — гастрономическая. Теперь суп воспринимается ею как полноценное основное блюдо, особенно в морозные дни.

Вторая — документальная: набор бумаг африканка носит с собой даже тогда, когда в них нет никакой надобности.

Третья привычка связана с северным климатом. Перед выходом из дома Фэлон обязательно проверяет погоду. Четвертая — гостеприимная: пришедшим в гости она автоматически предлагает чай.

Пятая — языковая. В английские и французские фразы уроженка Камеруна на автомате вставляет русские слова. Шестая — теплая: носки она надевает даже во время поездок в Африку, чем удивляет родных.

«Похоже, за годы жизни в России у меня собрался целый набор новых привычек. А какая из них вам ближе всего?» — обратилась к подписчикам блогер.

Ранее россиянка раскрыла неожиданную проблему школ Австралии после 20 лет жизни там.