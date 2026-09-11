Два новых лазерных аппарата поступили в реабилитационный центр Ашукино

В реабилитационный центр стационара №3 д.п. Ашукино поступили два современных лазерных физиотерапевтических аппарата. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Лазерная терапия применяется для восстановления процессов на клеточном уровне. Воздействие излучения активизирует синтез АТФ в митохондриях, помогая клеткам восполнять энергетические ресурсы и поддерживать восстановительные процессы.



По словам врача физической и реабилитационной медицины, ревматолога, врача-терапевта высшей категории Галины Елизаровой, среди преимуществ метода — профилактический эффект и возможность сократить период реабилитации в 2–3 раза.



Специалист также отметила, что лазерная терапия совместима с лекарственными препаратами и может усиливать их действие. Процедуры неинвазивны, безболезненны и комфортны для пациентов.