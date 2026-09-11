Дмитровский лесопитомник приступил к отгрузке сеянцев сосны в филиалы «Мособллеса»
В Подмосковье стартовала высадка сеянцев сосны с закрытой корневой системой
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Дмитровский базисный питомник ГАУ МО «Мособллес» приступил к отгрузке сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в филиалы учреждения. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Общий объем посадочного материала составляет 500 тыс. сеянцев. Из них 375 тыс. будут использованы при лесовосстановлении осенью текущего года.
«Мы обеспечиваем высокое качество работ на всех этапах: от посева семян и ухода за сеянцами до подготовки их к высадке на землях лесного фонда, а технология закрытой корневой системы гарантирует высокую приживаемость наших сеянцев и здоровый лес для будущих поколений», — рассказала ведущий инженер отдела питомнического хозяйства Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» Галина Хренова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.