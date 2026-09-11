Буллинг в школах: родителям назвали алгоритм действий при травле ребенка

После трех резонансных нападений с холодным оружием в российских школах в первые дни сентября снова зазвучала тема профилактики буллинга. Свои рекомендации дали Минпросвещения РФ, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, учителя и психологи. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разбиралось, связаны ли ЧП с травлей и как снизить риск подобных происшествий.

За первые два дня сентября в российских школах произошло три громких инцидента с холодным оружием — в Канске, Кушнаренково и Москве. Утверждать, что все они вызваны буллингом, пока нельзя. Кандидат психологических наук, заведующая кафедрой социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского госуниверситета Лада Чепелева напомнила: главный признак буллинга — систематическая групповая травля, когда большинство ополчается против одного. Отдельная ссора или драка сами по себе о травле не говорят. Она отметила, что сейчас за травлю могут принять даже обычное дисциплинарное замечание учителя.

Одной из причин проблем председатель профсоюза «Учитель», учитель истории Дмитрий Казаков считает экономический фактор: педагоги вынуждены работать на две-три ставки, а родители много работают, и напряжение передается детям. Если один психолог приходится на тысячу учеников, он физически не способен заниматься профилактикой буллинга в каждом классе, добавил он.

Профилактика уже идет. Минпросвещения выпустило памятку по противодействию насилию и травле. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала сначала обращаться к классному руководителю или директору, а если решить проблему не удается — в органы управления образованием, полицию, прокуратуру или к уполномоченному по правам ребенка. С 11 сентября заработает горячая линия для школьников.

Чепелева уверена: профилактика травли — во многом дело учителя. Речь идет о создании благоприятной атмосферы в классе, чтобы школьники воспринимали себя как единое целое. Металлодетекторы и охрана тоже необходимы, однако без доверительной среды они создают лишь внешний «контур безопасности». Родителям не стоит безоговорочно оправдывать своего ребенка: по словам Чепелевой, нужно идти в школу и выяснять, что происходит, а не ругаться. Работать следует и с инициатором травли: агрессор может сам переживать насилие в семье. Полностью искоренить буллинг вряд ли удастся, но школа может сокращать число таких случаев, подытожила эксперт.