Подмосковные велогонщики завоевали медали в финале Спартакиады народов России по маунтинбайку

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — серебряную и бронзовую — в финале соревнований по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри» в рамках II летней Спартакиады народов России, который прошел в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ярослав Шведов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Химки) занял второе место в соревнованиях среди мужчин. Кроме того, Даниил Осипов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Одинцово) стал бронзовым призером. Победу в турнире одержал спортсмен из Удмуртии.

Состязания являются крупнейшим комплексным спортивным мероприятием, которое объединяет сильнейших спортсменов из различных регионов России. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

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