Подмосковные велогонщики завоевали медали в финале Спартакиады народов России по маунтинбайку
Велогонщики Подмосковья завоевали медали на Спартакиаде народов по маунтинбайку
Фото: [Федерация велоспорта России]
Подмосковные спортсмены завоевали две медали — серебряную и бронзовую — в финале соревнований по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри» в рамках II летней Спартакиады народов России, который прошел в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Ярослав Шведов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Химки) занял второе место в соревнованиях среди мужчин. Кроме того, Даниил Осипов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Одинцово) стал бронзовым призером. Победу в турнире одержал спортсмен из Удмуртии.
Состязания являются крупнейшим комплексным спортивным мероприятием, которое объединяет сильнейших спортсменов из различных регионов России. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.