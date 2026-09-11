Врачи Орехово-Зуевской больницы извлекли из желудка ребенка два крупных комка волос. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители ребенка, который жаловался на рвоту и боль в животе. В ходе обследования у маленького пациента обнаружили два инородных тела в желудке и тонком кишечнике.

Образования были большими, поэтому удалить их эндоскопически было невозможно. Тогда ребенка направили на операцию. В ходе вмешательства врачи извлекли два крупных трихобезоара. Трихобезоар — это плотный комок волос. Один из них находился в желудке, второй был в тонком кишечнике и вызывал начальные признаки кишечной непроходимости. Образование было обнаружено и также удалено хирургическим путем.

Операция прошла успешно. На текущий момент ребенок выписан в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение педиатра.

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