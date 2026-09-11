В 2026 году 100 молодых парламентариев Подмосковья будут работать на выборах в качестве членов УИК и наблюдателей
В Подмосковье 100 молодых парламентариев будут работать на выборах в сентябре
Фото: [Медиасток.рф]
В 2026 году 100 молодых парламентариев Подмосковья будут работать на выборах в качестве членов УИК и наблюдателей. Об этом сообщает Московская областная дума.
«Для нас важно быть причастными к избирательному процессу, видеть, как проходит голосование, и самим убеждаться в его открытости и прозрачности», – отметила председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.
Она подчеркнула важность участия в выборах молодежи.
С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, Мособлдумы и местных советов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил роль жителей региона по вкладу в Народную программу страны.