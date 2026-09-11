Моди сказал «да»: Индия едет в Россию на саммит к Путину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщил МИД Индии по итогам встречи двух лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

Индийское внешнеполитическое ведомство подтвердило: Моди ответил согласием на приглашение российского президента. Сроки проведения саммита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом взаимного удобства. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва высоко ценит доверительные отношения, сложившиеся между Путиным и Моди. По его словам, лидерам нравится общаться в неформальной обстановке, и это способствует продуктивному диалогу.

Ранее стало известно, что в годовщину 11 сентября глава MI5 неожиданно вспомнил о России.